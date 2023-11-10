10 ноября, 20:35

В Саратове машина въехала в ограждение на трассе

Погиб один человек, еще трое пострадали

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Автомобиль протаранил ограждение на федеральной трассе в Гагаринском районе Саратова, в результате один человек погиб и трое пострадали, сообщили журналистам в областной службе спасения.

"В результате ДТП один человек погиб и трое пострадали. <…> Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего мужчины 1949 года рождения и передали следственно-оперативной группе", - сообщили в облспасе.

Как уточнили в ГИБДД города, троих пассажиров автомобиля доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 22:54 (21:54 мск). На 303-м км трассы Р-228 водитель ВАЗ-2115 протаранил ограждение. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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