10 ноября, 20:51

В Карелии при проведении дорожных работ погиб оператор экскаватора

Землеройная машина перевернулась в районе карьера Большая Уя

ТАСС, 10 ноября. Оператор экскаватора погиб при проведении дорожных работ в районе карьера по добыче щебня Большая Уя в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Прионежский район, карьер Большая Уя. При проведении дорожных работ упал и перевернулся экскаватор в придорожную канаву, заполненную водой. Оператор экскаватора умер до прибытия скорой", - рассказали ТАСС в ГУ МЧС РФ по Карелии.

Об инциденте также сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. По его информации, погиб мужчина 1976 года рождения.

"Причина трагедии устанавливается", - написал министр. 

Теги:
РоссияКарелия
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