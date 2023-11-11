В городе Котовске Тамбовской области произошел пожар в здании

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 11 ноября. Пожар произошел в здании в городе Котовске Тамбовской области. Ведется ликвидация возгорания, сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

"11 ноября 2023 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в здании города Котовска. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Очаг возгорания обнаружен, сейчас идет ликвидация пожара. На месте происшествия работают 10 отделений 4 пожарных частей и автолестница.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, расположенном в Котовске. В июне 2023 года на предприятии произошел пожар, в результате которого погибли пять человек.