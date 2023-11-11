10 ноября, 22:58

В городе Котовске Тамбовской области произошел пожар в здании

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 11 ноября. Пожар произошел в здании в городе Котовске Тамбовской области. Ведется ликвидация возгорания, сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

Читайте также
Хронология крупных пожаров в России

"11 ноября 2023 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в здании города Котовска. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Очаг возгорания обнаружен, сейчас идет ликвидация пожара. На месте происшествия работают 10 отделений 4 пожарных частей и автолестница.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, расположенном в Котовске. В июне 2023 года на предприятии произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. 

Теги:
РоссияТамбовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация