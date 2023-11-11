11 ноября, 00:32

На Чукотке за пострадавшими при жесткой посадке самолета Ан-2 прибыл санитарный рейс

Капитана и пилота воздушного судна доставят в больницу

ТАСС, 11 ноября. Санитарный рейс из Анадыря прибыл за двумя пострадавшими в происшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке.

Читайте также
На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2На Чукотке возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Ан-2

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

"Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей "Шахтер" для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение <…>. Третий пострадавший, получивший ушибы мягких тканей, в эвакуации санитарным рейсов не нуждается", - написал Кузнецов.

За пострадавшими прибыли два медицинских работника: фельдшер и врач-реаниматолог. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация