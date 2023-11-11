На Чукотке за пострадавшими при жесткой посадке самолета Ан-2 прибыл санитарный рейс

ТАСС, 11 ноября. Санитарный рейс из Анадыря прибыл за двумя пострадавшими в происшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
"Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей "Шахтер" для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение <…>. Третий пострадавший, получивший ушибы мягких тканей, в эвакуации санитарным рейсов не нуждается", - написал Кузнецов.
За пострадавшими прибыли два медицинских работника: фельдшер и врач-реаниматолог.