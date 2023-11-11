В Хабаровском крае из-за снега перекрыли участок трассы для грузовиков и автобусов

К расчистке дороги привлекли 15 единиц техники

ТАСС, 11 ноября. Участок федеральной трассы в Хабаровском крае перекрыли для движения большегрузов и автобусов из-за снегопада, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 07:00 (00:00 мск) 11 ноября 2023 года действует ограничение для движения пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей на участке федеральной автодороги сообщением Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать, пока дорогу не приведут в нормативное состояние. К расчистке трассы от снега привлекли 15 единиц техники.

Снежный циклон действовал в Хабаровском крае 6 и 7 ноября, а затем ушел на восток за Курильские острова. Новый циклон пришел вечером 9 ноября и будет действовать до 11 ноября. Ожидается сильный снег, скорость ветра достигнет 15-20 м/с.