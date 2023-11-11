11 ноября, 02:04

Вблизи Душанбе произошло землетрясение магнитудой 4,3

Подземные толчки ощущались в центре города

ДУШАНБЕ, 11 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Душанбе.

Как передает корреспондент ТАСС, подземные толчки ощущались в центре города.

По оценке Центра сейсмопрогностского мониторинга МЧС Узбекистана, который отслеживает землетрясения в Центральной Азии, сила толчков составила 4,3 балла. "В 06:24 (04:24 мск) в Таджикистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 38,42 градусов северной широты; 68,96 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина [очага] - 153 км", - говорится в сообщении.

В районе эпицентра расположен населенный пункт Балхи. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Теги:
Таджикистан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация