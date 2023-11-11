В Якутии рассказали о состоянии двух рабочих, на которых напал медведь

Пострадавших госпитализировали с ранами головы, рук и ног

ТАСС, 11 ноября. В Якутии госпитализировали двух мужчин, которые пострадали от нападения медведя. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры республики.

"В Ленском районе 10 ноября в ЦРБ (Центральная районная больница) со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей госпитализированы двое мужчин, 1986 и 1977 годов рождения, на которых напал медведь", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Республики Саха (Якутия), пострадавшие - рабочие Чаяндинского месторождения, их состояние оценивается как средней степени тяжести. После интенсивной терапии состояние мужчин стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что нападение медведя произошло в 180 км от поселка Витим. Пострадали два сотрудника "РусГазБурения".