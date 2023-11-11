В Смоленской области сообщили об отсутствии пострадавших при падении сбитого БПЛА

По словам главы региона Василия Анохина, на месте падения задействовали оперативные службы для обеспечения безопасности

ТАСС, 11 ноября. Беспилотник самолетного типа сбит в Смоленском районе силами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он.

По словам главы региона, на месте падения задействованы оперативные службы для обеспечения безопасности.

Минобороны РФ ранее сообщало, что около 23:00 мск 10 ноября силы ПВО сбили два украинских беспилотных аппарата над территорией Смоленской и Московской областей.