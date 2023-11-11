В Херсонской области завод получил повреждения

Глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин сообщил, что речь идет о предприятии в Бериславском районе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Завод, расположенный в подконтрольной Киеву части Херсонской области на правом берегу Днепра, получил повреждения после взрыва. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин.

По его словам, поврежден завод в Бериславском районе. Прокудин не уточнил в Telegram-канале, какой конкретно завод был поврежден.

Ранее в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве, объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киевской и Одесской областях, а также в Харькове.