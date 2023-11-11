11 ноября, 06:08,
обновлено 11 ноября, 06:48
Военная операция на Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу

Это второе объявление тревоги в столице Украины за сутки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки.

Позднее сигналы были объявлены в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В красной зоне также продолжают находиться Киев и Киевская область. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о возможной работе ПВО. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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