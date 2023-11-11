В Киеве объявили воздушную тревогу

Это второе объявление тревоги в столице Украины за сутки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Это уже второе объявление воздушной тревоги в столице Украины за текущие сутки.

Позднее сигналы были объявлены в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В красной зоне также продолжают находиться Киев и Киевская область. Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Киеве. Мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о возможной работе ПВО.