11 ноября, 06:19

Пострадавших при посадке самолета Ан-2 на Чукотке доставили в Анадырь

Ан-2. Эрик Романенко/ ТАСС, архив
Ан-2
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Пилотов доставили в больницу

ТАСС, 11 ноября. Санитарный рейс доставил в Анадырь двух пилотов, пострадавших в авиапроисшествии с самолетом Ан-2 на Чукотке. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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"Санитарный рейс прибыл в Анадырь, пострадавшие в авиапроисшествии доставлены в окружную больницу и находятся под наблюдением врачей. Это капитан и пилот воздушного судна, которых сопровождали в полете два медицинских работника - фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог", - написал Кузнецов.

10 ноября поступила информация, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" в 01:40 мск вылетел по маршруту Певек - АС "Полярный" - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. Людей удалось найти. Они живы, но получили ранения различной степени тяжести. 11 ноября за пилотами прибыла санитарная авиация. Пассажир получил ушибы мягких тканей и от эвакуации отказался. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
© Информационное агентство ТАСС
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