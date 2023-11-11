В Приморье директора культурного центра задержали по делу о взятках

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 11 ноября. Следствие задержало генерального директора Приморского краевого центра народной культуры по подозрению в получении взятки и пособничестве во взяточничестве на общую сумму 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"По версии следствия, в январе 2017 года фигурант получил взятку в виде 500 тыс. рублей от предпринимателя за общее покровительство <...>. Кроме того, в период с августа 2017 по август 2018 года оказал способствование в достижении и реализации соглашения между директором государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая филармония" и упомянутой коммерческой организацией в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Директора учреждения культуры подозревают в том, что в обмен на взятку он помог компании заключить договоры на поставку оборудования на общую сумму 10 млн рублей а также при пособничестве во взятке передал 500 тыс. рублей директору филармонии. Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Действиям взяткодателя также будет дана правовая оценка. Директор филармонии Анна Алеко, являющаяся также депутатом регионального Законодательного собрания, находится под стражей, ее арестовали 17 мая. В тот же день "Единая Россия" приостановила ее членство в партии.