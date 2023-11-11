11 ноября, 06:36,
обновлено 11 ноября, 06:39

В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов

Есть пострадавший

ТАСС, 11 ноября. Вмешательство посторонних лиц привело к сходу с рельсов 19 грузовых вагонов в Рязанской области, пострадал помощник машиниста. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.

"Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. <…> На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань. 

Теги:
РоссияРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
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