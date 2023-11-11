В Белгородской области за сутки зафиксировали более 240 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов, также регион атаковали несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета в пятницу обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 12 минометных снарядов.

В Краснояружском районе 10 ноября под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка - установлено 15 прилетов. В Шебекинском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. "По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Муром - три минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил Гладков.