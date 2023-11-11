11 ноября, 07:39
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали более 240 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 11 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов, также регион атаковали несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Белгородском районе в селе Журавлевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, один БПЛА противника сбит, также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селах Нехотеевка и Солнцевка сбито по два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета в пятницу обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано четыре минометных снаряда и 201 гранатометный выстрел. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено 12 минометных снарядов.

В Краснояружском районе 10 ноября под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка - установлено 15 прилетов. В Шебекинском округе в городе Шебекино посажен БПЛА, который впоследствии сдетонировал. "По селам Новая Таволжанка и Середа выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Муром - три минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил Гладков. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация