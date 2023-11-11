В Магадане полицейские спасли ребенка, закрытого в машине в 20-градусный мороз

Его госпитализировали

ТАСС, 11 ноября. Сотрудники полиции в Магадане спасли ребенка, которого оставили без теплой одежды в закрытой машине в 20-градусный мороз, сообщается на сайте "МВД-медиа".

"Полицейские обнаружили иномарку, двигатель которой был заглушен, дверь заперта, а внутри громко плакал маленький мальчик. Температура воздуха на улице была минус 20 градусов, а малыш был без верхней одежды", - говорится в сообщении.

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Магадану Клим Клименко, Олег Кудряшов и Елена Латыпова ехали по проспекту Ленина и заметили мужчину, который жестами привлекал внимание. Он пояснил, что в машине плачет ребенок. Полицейские передали информацию в дежурную часть и вызвали скорую помощь. Сотрудники разбили стекло в машине, открыли дверь и перенесли ребенка в полицейский автомобиль. Вскоре прибыли медики, они осмотрели ребенка и госпитализировали его.

Полицейским также удалось установить личность матери ребенка. Женщина приехала в Магадан для трудоустройства. Давать пояснения по поводу произошедшего она отказалась. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Гражданин, заметивший ребенка и передавший информацию о нем, будет поощрен.