11 ноября, 08:45

В Гамбурге во время беспорядков на футбольном матче пострадали свыше 30 человек

Среди пострадавших есть 17 полицейских

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Беспорядки произошли в пятницу вечером в Германии во время матча второго дивизиона страны по футболу (Вторая Бундеслига) между клубами "Санкт-Паули" (Гамбург) и "Ганновер-96" (Ганновер) в Гамбурге, в результате пострадали как минимум 32 человека, включая 17 сотрудников правоохранительных органов. Такие данные привела полиция города.

Причины пока выясняются. Беспорядки начались во время игры в секторе, предназначенном для болельщиков команды гостей. Они быстро переросли в столкновения фанатов с сотрудниками правоохранительных органов. Матч был прерван на несколько минут, но затем продолжен.

После игры болельщики атаковали полицейских уже на улицах Гамбурга. В них летели бутылки, камни, пиротехнические средства. Расследованием занимается уголовная полиция. О числе задержанных пока не сообщается. 

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Германия
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