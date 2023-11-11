11 ноября, 09:21

В Ленобласти в результате ДТП пострадали шесть человек

Их госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Шесть человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автомобилей в Кингисеппе в Ленинградской области. Полиция организовала проверку, сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

"Полицией Кингисеппского района Ленобласти проводится проверка обстоятельств ДТП с шестью пострадавшими. <...> На перекрестке столкнулись автомобиль ВАЗ-2114, под управлением 19-летнего водителя, и Chevrolet Niva, под управлением 35-летнего мужчины. <...> В ВАЗ-2114 в момент аварии находились четверо несовершеннолетних пассажиров, в возрасте от 16 до 17 лет, всем им также потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оба водителя, а также двое несовершеннолетних были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Информация о ДТП на перекрестке Большой Советской улицы и Крикковского шоссе поступила 10 ноября в 23:06 мск. 

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РоссияЛенинградская область
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