В Петербурге после драки госпитализировали двух школьников

Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Два подростка из одной школы госпитализированы после драки в Калининском районе Петербурга. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Незамедлительно прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили 16-летнего пострадавшего и нескольких несовершеннолетних, которые рассказали, что произошла драка между двумя учениками одной из местных школ. Пострадавший подросток в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, у него диагностирован перелом лобной кости. Позже в полицию поступила телефонограмма о госпитализации и второго 16-летнего участника конфликта с ушибом грудной клетки [он находится] в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Драка произошла у одного из домов на проспекте Непокоренных. Сообщение об инциденте поступило 10 ноября в 16:58 мск. В полиции уточнили, что проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, предшествующие конфликту между подростками.