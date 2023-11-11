11 ноября, 11:29

В Югре в результате ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на 74-м км автодороги Урай - Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. Один человек погиб, трое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"На 74-м км автодороги Урай - Нягань произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Audi, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. В результате ДТП водитель Lada погиб, а трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по факту произошедшего проводится проверка. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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