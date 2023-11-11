11 ноября, 11:42

Европейский университет в Петербурге подозревают в связи с нежелательной организацией

Информации о дате судебных заседаний пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Два протокола по статье 20.33 КоАП РФ об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ, составили на Европейский университет в Санкт-Петербурге. Материалы поступили в Дзержинский районный суд города, следует из данных картотеки дел.

К производству материалы еще не приняты. Информации о дате судебных заседаний пока нет. Уточняется, что материалы появились 10 ноября.

В мае прокуратура и Рособрнадзор проводили выездную проверку в Европейском университете. Тогда в вузе объяснили, что проверка проходила по линии учебного процесса. В числе прочей документации комиссия исследовала выпускные работы магистрантов, темы научных исследований аспирантов. Комментариями прокуратуры и Рособрнадзора относительно причин проверки и ее деталей ТАСС не располагал. По информации местных СМИ, надзорные ведомства посетили вуз в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму.

Европейский университет - негосударственный магистерский и аспирантский вуз, организованный в 1994 году. Он не имел образовательной лицензии с июля 2017 года, трижды обращался за новой в Рособрнадзор, получить новую лицензию ему удалось в конце лета 2018 года. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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