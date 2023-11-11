11 ноября, 12:05

В Коми пьяный пассажир сорвал рейс из Ухты в Москву

Возбуждено уголовное дело

СЫКТЫВКАР, 11 ноября. /ТАСС/. Вылет авиарейса Ухта - Москва (Внуково) в Республике Коми был отменен из-за сообщений пьяного пассажира о якобы существующей опасности на борту самолета. Никто не пострадал, сообщили в Сыктывкарском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, где по факту инцидента возбудили уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма.

"По факту инцидента на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 ноября мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на борту самолета, расположенного на стоянке аэропорта в Ухте, сообщил бортпроводнику о якобы имеющейся опасности на борту самолета. Вылет был отменен, никто не пострадал.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заключили в СК. 

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