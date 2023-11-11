11 ноября, 13:39
Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы проверяет Юрия Дудя на дискредитацию ВС России

Юрий Дудь. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Юрий Дудь
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Поводом стало интервью журналиста с Викторией и Вадимом Цыгановыми

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Столичная прокуратура проверяет журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий", - сказал собеседник агентства, добавив, что проверка будет проходить до начала декабря, в случае необходимости ее проведение будет продлено.

По словам собеседника агентства, поводом для проверки стало поступившее обращение от общественника после публикации интервью журналиста с Викторией и Вадимом Цыгановыми, опубликованное на YouTube.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обращался в прокуратуру с просьбой проверить Юрия Дудя по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ). Общественник отмечал, что журналист в течение всего интервью Цыгановых, которое длилось более трех часов, в "циничной и уничижительной форме выражал свое мнение о действиях ВС РФ на территории Украины, называя СВО войной, а также непосредственно о президенте РФ и представителях государственных структур". По словам Бородина, учитывая публичность высказываний Дудя, дискредитирующих ВС РФ, есть основания привлечь его к уголовной ответственности.

ТАСС запросил официальный комментарий прокуратуры, комментарием Дудя агентство не располагает. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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