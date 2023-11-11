11 ноября, 14:09

В Калуге на склоне у музея космонавтики обрушились опорные конструкции

Угрозы людям и зданию нет

ТАСС, 11 ноября. Обрушение опорных конструкций, предотвращавших размыв почвы на склоне возле музея истории космонавтики, произошло в Калуге. Угрозы людям и зданию музея нет, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По поручению прокурора области Константина Жилякова прокурор города Калуги выехал на место обрушения опорных конструкций на склоне музея космонавтики", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, пострадала конструкция, которая защищала от размыва склон недалеко от нового здания музея космонавтики. В ведомстве отметили, что угрозы людям и зданию нет, территория огорожена.

Следователи Следственного комитета проводят расследование, предметом которого является установление причин движения грунта на склоне.

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. В апреле 2021 года был открыт новый комплекс музея с собственным кинотеатром и обсерваторией. Его площадь составляет 12,5 тыс. кв. м, в экспозиции представлено порядка 900 экспонатов. 

Теги:
РоссияКалужская область
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