11 ноября, 14:14

В Тюменской области в ДТП пострадали шесть человек

Среди них есть подросток

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись на автодороге Заводоуковск - Упорово в Тюменской области. Пострадали шесть человек, в том числе подросток, сообщили в Telegram-канале управления ГИБДД по Тюменской области.

"Шесть человек пострадали в ДТП на 19-м км автодороги Заводоуковск - Упорово. Здесь столкнулись Niva и Lada Granta. Предварительно установлено, что Niva, под управлением 54-летнего водителя выехала на встречную полосу, водитель совершал маневр обгона", - говорится в сообщении с уточнением, что один из пострадавших - подросток.

По информации управления, пострадавшие доставлены в больницу. Движение на автодороге частично ограничено. 

Теги:
РоссияТюменская область
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