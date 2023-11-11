Руководителей ульяновского завода отправили в колонию за экспорт военной продукции

По данным ФСБ, руководство предприятия заключило договор с коммерческой фирмой одной из стран ближнего зарубежья на поставку учебно-тренировочных средств для боевых самолетов

ТАСС, 11 ноября. Суд отправил в колонию руководителей ЗАО "Курс-Симбирск", отца и двух его сыновей, по делу о незаконном экспорте продукции военного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления ФСБ.

"УФСБ России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность руководства ЗАО "Курс-Симбирск": генерального директора Шишкина Владимира Александровича, заместителя главного конструктора предприятия Шишкина Артема Владимировича, начальника службы эксплуатации Шишкина Андрея Владимировича, предпринявших попытку незаконного экспорта продукции военного назначения в дальнее зарубежье через территорию одной из стран СНГ. Приговором Краснинского районного суда Смоленской области указанные лица признаны виновными в инкриминируемом преступлении. [Владимиру] Шишкину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, его сыновьям - по 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным ведомства, руководство предприятия заключило договор с коммерческой фирмой одной из стран ближнего зарубежья на поставку учебно-тренировочных средств для боевых самолетов. В дальнейшем эта продукция реэкспортировалась в одну из африканских стран.

"Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, данное оборудование являлось продукцией военного назначения, подлежащей вывозу из Российской Федерации исключительно на основании лицензии, которую фигуранты уголовного дела не получали и получать не планировали", - отмечается в сообщении.