В Рязанской области возбудили дело по факту схода 19 вагонов с рельсов

Размер причиненного ущерба устанавливается

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после схода 19 вагонов с рельсов в Рязанской области в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКР России.

"Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "террористический акт" (ч. 2 ст. 205) и "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ч. 3 ст. 222.1)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в субботу на 190-м км перегона станций "Рыбное - Блокпост 204-й км" взорвалось самодельное взрывное устройство. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, который следовал от станции "Титан" до станции "Юльевка", повреждено 15 вагонов, размер причиненного ущерба устанавливается.

Проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному преступлению.