В Самаре загорелся трамвай

По предварительным данным, пострадал один человек

ТАСС, 11 ноября. Трамвай загорелся на улице Арцыбушевской в Самаре. По предварительным данным, пострадал один человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"11 ноября 2023 года в соцмедиа появилась информация о том, что на улице Арцыбушевской в городе Самаре произошло возгорание трамвая. По предварительным данным, в результате пожара пострадал гражданин. По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе администрации города, по информации дирекции МП "ТТУ", всех пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. На место ЧП прибыли пожарные. В ближайшее время трамвай отбуксируют в городское депо МП "ТТУ", движение по линии планируется возобновить в течение получаса. Причина возгорания устанавливается.