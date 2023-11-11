11 ноября, 18:36

На юго-востоке Москвы автомобилист сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе

Ребенка госпитализировали

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Nissan сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-востоке столицы. Мальчик госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Газгольдерная водитель автомобиля Nissan сбил ребенка", - говорится в сообщении.

Мальчик 2019 года рождения госпитализирован. Во время инцидента ребенка сопровождал его отец.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии. 

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