11 ноября, 21:29

Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря

AP Photo/ Firdia Lisnawati, архив
© AP Photo/ Firdia Lisnawati, архив

Пострадали ли американские военнослужащие, не сообщается

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Американский военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

Как отмечается в заявлении, во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего самолет рухнул. "Мы с уверенностью можем говорить о том, что вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет", - подчеркивается в заявлении.

В командовании не пояснили, пострадали ли американские военнослужащие и о какой модели самолета идет речь. "Начато расследование с целью установления причин инцидента", - указывается в заявлении.

В пресс-службе Европейского командования ТАСС сообщили, что "не обладают дополнительными подробностями" этого инцидента. "Как только нам станут известны дополнительные детали, мы предоставим эту информацию", - отметили в пресс-службе. 

Теги:
США
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