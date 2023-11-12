11 ноября, 21:34

В Псковской области в ДТП погибли три человека

Еще один пострадал

ТАСС, 12 ноября. Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Псковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"На 377 км дороги Санкт-Петербург - Невель водитель Hyundai Starex не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с Volkswagen Polo", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen Polo погибли на месте, водитель Hyundai госпитализирован с переломами и ушибами, пассажирка автомобиля была доставлена с переломами и ушибами в Псковскую областную клиническую больницу, где впоследствии умерла.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Теги:
РоссияПсковская область
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