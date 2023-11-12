В ходе протестов в Лондоне от рук праворадикалов пострадали девять полицейских

В Скотленд-Ярде отметили, что насилие в отношении представителей полиции применяли "в основном футбольные хулиганы со всей Великобритании"

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Девять полицейских получили травмы в ходе субботних протестных акций в Лондоне. Как говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом, его сотрудники пострадали в результате столкновений с ультраправыми активистами.

"Необычен и вызывает глубокое беспокойство экстремальный уровень насилия в отношении полицейских со стороны правых участников сегодняшних протестов. <...> В основном это были футбольные хулиганы со всей Великобритании, которые большую часть дня нападали на сотрудников полиции, пытавших помешать им начать конфликт с участниками основного шествия [в поддержку Палестины]", - заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Твист. "Травмы получили девять полицейских, двум из которых понадобилась госпитализация в связи с переломом локтя и вывихом бедра. Эти полицейские пострадали на [правительственной улице] Уайтхолл, пытаясь помешать агрессивной толпе подойти к Кенотафу, у которого проходила мемориальная служба [по случаю Дня поминовения павших в Первой мировой войне и других военных конфликтах]", - добавил он.

В сообщении полиции подчеркивается, что английские националисты были крайне агрессивно настроены по отношению к полицейским, обвиняли их в предательстве и кричали, что сотрудники Скотленд-Ярда "больше не англичане". Британские политические обозреватели связывают это с заявлениями, сделанными накануне субботнего марша главой британского МВД Суэллой Браверман. В интервью газете The Times она обвинила полицию в том, что та относится к левым активистам существенно мягче, чем к правым, и излишне лояльна к участникам пропалестинских акций. Слова Браверман вызвали скандал, который может стоить ей должности.

Нарушения на пропалестинской акции

Твитст отметил, что, несмотря на гораздо меньший уровень насилия в отношении полицейских со стороны участников акции против операции Израиля в секторе Газа, использование ими антисемитских лозунгов "является столь же значимым" правонарушением. В полицию поступали сообщения об агрессивном поведении пропалестинских активистов рядом с несколькими лондонскими синагогами, о случаях демонстрации изображений антисемитского характера, а также символики радикального движения ХАМАС, признанного в королевстве террористической организацией.

Согласно последним данным Скотленд-Ярда, в течение дня были задержаны 126 человек. Большинство - нападавшие на полицейских правые активисты. У некоторых из них было изъято оружие, включая нож, дубинку и кастет, а также тяжелые наркотики. Вечером полицейские также разогнали группу из 150 человек, отколовшуюся от пропалестинской демонстрации на улице Гровенор-плейс. Была задержана часть членов группы, запускавших петарды в полицейских, одному из которых они попали в лицо.

Общее число участников пропалестинского марша в Лондоне оценивается полицией в более чем 300 тыс. Организаторы акций говорят о 500 тыс. участников. Субботнее шествие стало самым массовым из проходивших Лондоне с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке и одним из крупнейших в истории города.