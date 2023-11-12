12 ноября, 00:20

В Италии лев сбежал из цирка и несколько часов гулял по городу

AP Photo/ Charles Rex Arbogast, архив
© AP Photo/ Charles Rex Arbogast, архив

Жители Ладисполи могли видеть хищника с балконов

РИМ, 12 ноября. /ТАСС/. Лев, сбежавший из цирка, несколько часов гулял по улицам приморского города Ладисполи, в 60 км от Рима. Как сообщает газета La Repubblica, спустя шесть часов он был схвачен и возвращен в цирк.

Речь идёт о достаточно пожилом крупном льве по имени Кимба. Во второй половине дня субботы он вышел из клетки, которую работники цирка, по их словам, обнаружили открытой. После небольшой прогулки в окрестных полях хищник зашел в жилые кварталы, и жители, которым было рекомендовано не выходить на улицу, могли видеть его с балконов. В соцсетях появились видео и комментарии. Поиски и захват льва были похожи на спецоперацию с использованием вертолета и приборов ночного видения. В итоге специальная группа полицейских и ветеринаров временно усыпили животное.

Этот эпизод привел к очередной волне полемики о содержании диких животных в неволе. 

Теги:
Италия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация