12 ноября, 06:21

В Центральном районе Воронежа остановили водоснабжение из-за аварии

По предварительным данным, причиной утечки на водоводе стала трещина корпуса запорной арматуры

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты выявили утечку на водоводе диаметром 700 мм в Воронеже. Из-за аварийной ситуации остановили подачу воды в Центральный район города, сообщила пресс-служба компании "Росводоканал Воронеж".

"В камере водовода диаметром 700 мм обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено. Специалисты работают с запорной арматурой, чтобы минимизировать зону отключения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы мэрии Воронежа, специалистам аварийной службы удалось осушить камеру водовода, для этого на место доставили дополнительную откачивающую технику. "В результате выявлена причина утечки - трещина корпуса запорной арматуры. Параллельно на точку прибыла спецтехника, доставлены плиты и началось обустройство подъездных путей к месту работ. Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить поврежденный участок", - говорится в сообщении.

Все необходимые для устранения аварии материалы и оборудование имеются, для жителей Центрального района организуют подвоз питьевой и технической воды.

В Центральном районе Воронежа проживают около 80 тыс. человек, всего в городе насчитывается более 1 млн жителей. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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