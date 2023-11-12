12 ноября, 07:45

В Астраханской области возбудили дело по факту гибели человека после опрокидывания лодки

Судоводитель умер, а его пассажиру удалось спастись

АСТРАХАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Маломерное судно опрокинулось на реке Сарбай в Володарском районе Астраханской области. В результате ЧП погиб судоводитель, возбудили дело, сообщили журналистам в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

"В Астраханской области устанавливаются обстоятельства опрокидывания лодки, в результате которого погиб человек. Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смерти человека в результате опрокидывания лодки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении.

Мужчина 1971 года рождения с пассажиром 1975 года рождения двигались на лодке ПВХ "Хантер" с подвесным лодочным мотором вниз по течению акватории реки Сарбай в сторону села Большой Могой Володарского района, где лодка опрокинулась из-за резкого поворота, а участники происшествия оказались в воде. Пассажиру удалось выбраться на берег, а судоводитель утонул.

Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавляется в сообщении. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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