На заправке в Харькове взорвался автомобиль

Пострадал один человек, его отправили в больницу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар на заправке в Харькове в районе вокзала, кадры которого ранее опубликовали украинские СМИ, произошел из-за взорвавшегося автомобиля. Об этом сообщило агентство "Укринформ".

По его данным, возникший после взрыва машины пожар быстро потушили, он не перекинулся на другие объекты на заправочной станции. Пострадал один человек, его отправили в больницу. Движение в районе места происшествия ограничено.

Утром украинские СМИ сообщили о взрыве в городе. При этом воздушной тревоги в регионе не объявлялось. После были опубликованы видеофрагменты, на которых виден черный дым в районе заправочной станции недалеко от вокзала.