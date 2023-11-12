12 ноября, 12:35

В Киевской области порядка 8 тыс. домов остались без электричества из-за непогоды

Такая погода может продлиться еще около суток, предупредили в компании "ДТЭК"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 8 тыс. домов остались без электричества в пяти районах Киевской области из-за сильных ливней и ветра. Об этом сообщили в региональном отделении национального энергохолдинга "ДТЭК".

"Из-за непогоды фиксируются отключение восьми линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах. Там без света около 8 тыс. домов", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По прогнозам, такая погода продлится еще порядка суток, предупредили в компании "ДТЭК".

Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на местные соцсети сообщило об отключении электроснабжения в нескольких районах Киева. Официально эта информация не подтверждалась. Однако в Киевской городской военной администрации предупредили, что в городе сильный дождь и шквалистый ветер, который может повалить деревья и порвать провода. Жителей призвали "учитывать погодные условия" выходя на улицу. В трех районах города возникли подтопления.

Информация о непогоде поступала и из Одессы. Как сообщили власти города, ветром повалено более 10 деревьев. Аварийные бригады работают по 38 адресам.

По данным украинского телеканала ТСН, в городе Днепр (ранее Днепропетровск) от порывов ветра повалены уже более 40 деревьев. Есть повреждения линий электропередачи. 

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