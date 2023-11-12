В Дагестане после падения с многоквартирного дома погиб мужчина

Организована проверка

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Житель Избербаша погиб в результате падения со строящегося многоквартирного дома. Организована проверка, сообщила прокуратура Дагестана.

"По предварительным данным, 12 ноября местный житель погиб, упав со строящегося многоквартирного дома в Избербаше. Прокуратурой Избербаша по факту организована проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и правил безопасности при ведении строительных работ. Также поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту.