В ДТП в Ногайском районе Дагестана погибла женщина

Пострадали два человека

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. В результате ДТП в Ногайском районе Дагестана один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает МВД республики.

"На автодороге Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края в Ногайском районе 31-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, при повороте налево не предоставил преимущество транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 22-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажир Lada Priora, 48-летняя женщина, также проживавшая в Ногайском районе, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водителей обоих транспортных средств с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии собран материал для принятия процессуального решения.