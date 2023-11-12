12 ноября, 13:48

В ДТП в Ногайском районе Дагестана погибла женщина

Пострадали два человека

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. В результате ДТП в Ногайском районе Дагестана один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает МВД республики.

"На автодороге Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края в Ногайском районе 31-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, при повороте налево не предоставил преимущество транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 22-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажир Lada Priora, 48-летняя женщина, также проживавшая в Ногайском районе, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Водителей обоих транспортных средств с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии собран материал для принятия процессуального решения. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация