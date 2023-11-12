Boeing-737 из Сочи сел в Челябинске с неисправными закрылками

На борту самолета находятся 189 человек

ТАСС, 12 ноября. Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находятся 189 человек, благополучно сел с неисправными закрылками в аэропорту Челябинска. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В 16:43 [мск] в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа. "Перед посадкой самолет сжигал топливо. Опоздание от графика приземления почти на час", - добавил представитель оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В новость внесены изменения (17:05 мск) - добавлена информация о приземлении самолета.