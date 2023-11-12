12 ноября, 13:56,
обновлено 12 ноября, 14:13

Boeing-737 из Сочи сел в Челябинске с неисправными закрылками

Международный аэропорт Челябинск им. И.В.Курчатова. Наиль Фаттахов/ ТАСС
Международный аэропорт Челябинск им. И.В.Курчатова
© Наиль Фаттахов/ ТАСС

На борту самолета находятся 189 человек

ТАСС, 12 ноября. Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находятся 189 человек, благополучно сел с неисправными закрылками в аэропорту Челябинска. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В 16:43 [мск] в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа. "Перед посадкой самолет сжигал топливо. Опоздание от графика приземления почти на час", - добавил представитель оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В новость внесены изменения (17:05 мск) - добавлена информация о приземлении самолета. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация