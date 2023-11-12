В Москве избили двух иностранцев

У одного из них похитили 5,8 млн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Двое неизвестных избили двух мужчин на юго-востоке Москвы и похитили у одного из них безрукавку с крупной суммой денег. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Совхозной двое неизвестных распылили содержимое перцового баллончика в лицо двум гражданам, нанесли им телесные повреждения, после чего открыто похитили безрукавку одного из пострадавших, в которой находилась крупная денежная сумма, и скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства. В ГУ МВД добавили, что один пострадавший с телесными повреждениями обратился в медучреждение.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшими оказались иностранные граждане. "Один из них - гражданин Китая. Предварительно установлено, что у него похищено 5,8 млн рублей", - добавил представитель правоохранительных органов. Врачи диагностировали у мужчины перелом носа.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности преступников и привлечение их к ответственности в соответствии с законом", - сказали в пресс-службе столичного главка МВД.