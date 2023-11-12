Пентагон заявил, что в авиакатастрофе над Средиземным морем погибли пять военных

В Европейском командовании ВС США сообщили, что самолет потерпел крушение во время проведения плановой дозаправки

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. Об этом говорится в письменном заявлении Европейского командования (EUCOM) ВС США.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", - отмечается в документе.

В EUCOM добавили, что после крушения "сразу же начались поисково-спасательные работы, в том числе с привлечением военных самолетов, кораблей США". "В настоящее время ведется расследование причин крушения", - заключили в командовании.

Ранее оно сообщило, что во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего самолет рухнул. Как добавили в EUCOM, "вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет". В командовании не пояснили, о какой модели самолета идет речь.