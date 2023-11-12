12 ноября, 16:19,
обновлено 12 ноября, 17:00

Пентагон заявил, что в авиакатастрофе над Средиземным морем погибли пять военных

Здание Пентагона. Andy Dunaway/ USAF via Getty Images
Здание Пентагона
© Andy Dunaway/ USAF via Getty Images

В Европейском командовании ВС США сообщили, что самолет потерпел крушение во время проведения плановой дозаправки

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения военного самолета во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. Об этом говорится в письменном заявлении Европейского командования (EUCOM) ВС США.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", - отмечается в документе.

В EUCOM добавили, что после крушения "сразу же начались поисково-спасательные работы, в том числе с привлечением военных самолетов, кораблей США". "В настоящее время ведется расследование причин крушения", - заключили в командовании.

Ранее оно сообщило, что во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего самолет рухнул. Как добавили в EUCOM, "вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет". В командовании не пояснили, о какой модели самолета идет речь. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация