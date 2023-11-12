12 ноября, 16:25

В Монреале второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу

Пока никого не задержали, пострадавших нет

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Неизвестные второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу в Монреале, учебное заведение уже подвергалось аналогичному нападению 9 ноября. Об этом сообщил телеканал CTV.

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По данным полиции, инцидент произошел рано утром в воскресенье. Жители близлежащих домов слышали звуки выстрелов. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили на фасаде здания отверстия от пуль. По факту стрельбы проводится расследование, пока никто не задержан, пострадавших нет.

9 ноября неизвестные также обстреляли две еврейские школы в Монреале. По данным полиции, стрельба произошла ночью, когда в учебных заведениях никого не было. Никто не пострадал.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал обстрел еврейских школ преступлением на фоне ненависти и призвал канадцев быть сдержанными с учетом обострения палестино-израильского конфликта. 

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Канада
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