В Монреале второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу

Пока никого не задержали, пострадавших нет

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Неизвестные второй раз за неделю обстреляли еврейскую школу в Монреале, учебное заведение уже подвергалось аналогичному нападению 9 ноября. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, инцидент произошел рано утром в воскресенье. Жители близлежащих домов слышали звуки выстрелов. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили на фасаде здания отверстия от пуль. По факту стрельбы проводится расследование, пока никто не задержан, пострадавших нет.

9 ноября неизвестные также обстреляли две еврейские школы в Монреале. По данным полиции, стрельба произошла ночью, когда в учебных заведениях никого не было. Никто не пострадал.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал обстрел еврейских школ преступлением на фоне ненависти и призвал канадцев быть сдержанными с учетом обострения палестино-израильского конфликта.