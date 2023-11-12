Bild: жителя в ФРГ российского происхождения нашли мертвым после осады его дома полицией

По данным газеты, на протяжении 35 часов он никого не подпускал к дому, угрожая взорвать здание

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженный гражданин ФРГ, предположительно, российского происхождения забаррикадировался в своем доме в общине Миловер-Ланд (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии и на протяжении 35 часов никого не подпускал, угрожая взорвать здание. В воскресенье мужчину нашли мертвым на чердаке дома, сообщила газета Bild.

Как пишет издание, в пятницу около 15:45 мск полиция была вызвана к дому, где забаррикадировался "крайне агрессивный человек". Когда прибыли правоохранители, он открыл по ним огонь из огнестрельного оружия, но никто не пострадал. В доме помимо мужчины находились его жена с ребенком, а также брат. Последний покинул здание в пятницу вечером и был задержан и впоследствии арестован. По данным полиции, он был вооружен. Женщине с ребенком удалось бежать из здания в ночь на субботу.

В настоящее время выясняется, покончил ли подозреваемый жизнь самоубийством или причиной его гибели стал ответный огонь со стороны полицейских. Его тело было обнаружено около 02:30 мск. Конфликту предшествовало решение окружного суда по вопросу об опеке над детьми. Полицию вызвали после того, как мужчина отказался впускать социальных работников. По информации СМИ, он проживал в Миловер-Ланд с женой и тремя детьми.

Во время обысков полицейские обнаружили в доме "много оружия", в том числе ручную гранату. Как утверждает Bild, мужчина был поклонником Иосифа Сталина, часто выкладывал в соцсетях фотографии с оружием и российской символикой. По информации телеканала NTV, он мог относиться к правоэкстремистскому движению "Граждан рейха" ("рейхсбюргеры"), которые до сих пор считают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство ФРГ и полагают, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками.