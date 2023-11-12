В Анапе арестовали начальника санатория МВД по делу о злоупотреблении полномочиями

По данным следствия, он организовал фиктивное трудоустройство не менее 110 человек

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Начальник санатория "Юность" МВД России в Анапе подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, на время следствия он арестован. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По данным следствия, руководитель учреждения организовал фиктивное трудоустройство в санаторий не менее 110 человек с последующим оформлением на них отпусков без сохранения заработной платы. В период с 2019 по 2022 год в экономический департамент МВД предоставлялись завышенные сведения о количестве штатных единиц. В результате санаторию выделялись денежные средства на формирование фонда оплаты труда <...>. Данные действия привели к необоснованному расходованию бюджетных средств", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ходе обыска была изъята соответствующая документация, назначено проведение бухгалтерской экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Начальник санатория был задержан, суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте на время предварительного следствия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.