В Чувашии в результате ДТП со школьным автобусом пострадали трое детей

Их госпитализировали

ТАСС, 12 ноября. Трех школьников доставили в больницу после столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля в Чувашии. Об этом сообщили в МВД по республике.

"В салоне автобуса находились один взрослый и 15 школьников, трое из них с ушибами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате аварии ушибы получили трое школьников.

ДТП случилось в селе Комсомольское в 17:40 мск. По предварительным данным, водитель школьного автобуса ПАЗ, тормозя перед светофором, столкнулся с легковым автомобилем Тoyota.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.