12 ноября, 18:48

Пентагон уточнил, что крушение над Средиземным морем потерпел вертолет

Согласно заявлению министра обороны Ллойда Остина, идет сбор дополнительной информации об этом крушении со смертельным исходом

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США уточнило, что крушение во время тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря, в результате которого погибли пять американских военнослужащих, потерпел вертолет. Об этом говорится в распространенном Пентагоном письменном заявлении американского министра обороны Ллойда Остина "в связи с крушением вертолета в Средиземном море".

"Мы скорбим о трагической гибели пяти американских военнослужащих во время тренировочного полета, проводившегося над Средиземным море рано утром в субботу. Мы продолжаем собирать дополнительную информацию об этом крушении со смертельным исходом <...>", - отметил шеф Пентагона.

Ранее в Европейском командовании (EUCOM) ВС США заявили, что после крушения "сразу же начались поисково-спасательные работы, в том числе с привлечением военных самолетов, кораблей США". В настоящее время ведется расследование причин происшествия. Ранее командование сообщило, что во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего аппарат рухнул. Как добавили в EUCOM, "вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет". 

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США
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