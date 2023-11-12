В Набережных около торгового центра нашли гранату для игры в страйкбол

В МВД по республике отметили, что предмет не представляет опасности

ТАСС, 12 ноября. Гранату для игры в страйкбол обнаружили около торгового центра в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике.

"Примерно в 19:30 мск <…> охранник торгового центра обходил территорию и обнаружил предмет, похожий на гранату. На место выехали сотрудники полиции. Было установлено, что это граната для игры в страйкбол", - сообщили в МВД, уточнив, что предмет не представлял опасности для людей.

Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация о том, что похожий на гранату предмет обнаружили у заведения "Цех", где проходил концерт.