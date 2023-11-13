WP: потерпевший крушение вертолет США мог быть использован при эвакуации американцев

По данным издания, воздушное судно находилось в регионе в рамках более широкомасштабного планирования Пентагона на случай войны

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Потерпевший крушение над Средиземным морем вертолет ВС США был отправлен в регион в связки с опасениями Пентагона по поводу возможного разрастания палестино-израильского конфликта и потенциальной эвакуации американцев из Израиля и Ливана. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

Как отмечается в статье, вертолет "находился в регионе в рамках более широкомасштабного планирования Пентагона на случай войны, которое включает подготовку к возможной эвакуации из Израиля и Ливана". По словам собеседника издания, вертолет потерпел крушение у побережья на юго-востоке Кипра, а первые сообщения об аварии появились 11 ноября, когда шла поисково-спасательная операция, которую уже завершили.

В конце октября The Washington Post сообщила, что администрация Соединенных Штатов готовится к тому, что сотням тысяч американских граждан может потребоваться эвакуация с Ближнего Востока, если палестино-израильский конфликт не удастся сдержать. По ее данным, "при наихудшем сценарии" будут эвакуированы более 600 тыс. проживающих в Израиле и Ливане американцев.

Ранее в Европейском командовании (EUCOM) ВС США заявили, что после крушения "сразу же начались поисково-спасательные работы, в том числе с привлечением военных летательных аппаратов, кораблей США". Причины происшествия выясняют. Командование сообщило, что во время тренировочного полета 10 ноября произошла "нештатная ситуация", в результате чего аппарат рухнул. Как добавили в EUCOM, "вылет был совершен исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия нет".