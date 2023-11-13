"Яндекс" сообщил о единичных случаях ДТП с беспилотными автомобилями

В компании уточнили, что происшествий, в которых пострадал бы человек, не было

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" сообщил, что случаи столкновений роботакси "Яндекса" с другими автомобилями единичные, они происходили не по вине беспилотных авто; ДТП, в которых пострадал бы человек, не случались.

"Происшествий, в которых пострадал бы человек, у нас не было ни одного. Столкновения с другими автомобилями единичные, по вине беспилотного автомобиля они не происходили", - заявили ТАСС в "Яндексе".

Основной показатель, за которым наблюдают в компании, - это с какой частотой водителю-испытателю приходится вмешиваться в управление беспилотным автомобилем. В "Яндексе" отметили, что частота таких случаев снижается.

"Мы уделяем огромное внимание вопросам безопасности - это приоритет для нас. Мы тестируем беспилотные автомобили с водителем-испытателем на водительском и пассажирском сидении. На водительском сидении он не участвует в управлении, но в экстренной ситуации готов взять управление на себя. На пассажирском сидении у водителя есть устройство для экстренного торможения E-stop, c его помощью нажатием одной кнопки можно экстренно остановить автомобиль. Кроме того, к машине всегда есть возможность подключиться у удаленного оператора", - подчеркнули в компании.

Тестирование беспилотных автомобилей от "Яндекса" начались в "Иннополисе" (ОЭЗ в Татарстане) в 2018 году. В октябре роботакси запустили на федеральной территории "Сириус" (черноморское побережье Сочи), которую компания в будущем планирует использовать как основное место для испытаний беспилотного транспорта. До конца октября "Яндекс" планировал перевести в "Сириус" сервис роботакси из московского района Ясенево, где тестирование началось в июне.

В конце октября "Яндекс" также перешел к финальному этапу тестирования беспилотных автомобилей в "Иннополисе" без водителя в салоне, машину сопровождает другой автомобиль с оператором, который может совершить экстренную остановку удаленно, сообщали тогда в компании.