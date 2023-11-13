На Камчатке пепловый шлейф от вулкана Ключевского протянулся на 60 км

На пути его распространения нет населенных пунктов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Пепловый шлейф от вулкана Ключевская сопка протянулся на 60 км на восток, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 5 км над уровнем моря протянулся на 60 км на восток от вулкана Ключевской. Ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Активность Ключевского вулкана в последние дни резко снизилась. Ученые считают, что вершинное извержение, которое началось в июне 2023 года, завершено.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.